Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Абу-Даби

Гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий после победы на Гран-при Абу-Даби.
«Сезон получился классными - было здорово работать вместе с командой и добиться чего-то подобного. Думаю, повторить нечто подобное будет невероятно трудно», - приводит слова нидерланца зарубежная пресса.
На втором месте расположился Шарль Леклер из «Феррари». Тройку лучших замкнул Серхио Перес «Ред Булл».
Добавим, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошел с дистанции на предпоследнем круге и прошедшем сезоне он так и не смог выиграть ни на одном Гран-при.