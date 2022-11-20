В «Ред Булл» уверяют, что Перес и Ферстаппен уладили недопонимание

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилоты команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес уладили недопонимание.

Напомним, во время гонки в Бразилии Перес пропустил вперед Ферстаппена на условии того, что тот вернет ему позицию, если не сможет обогнать соперника впереди. Но двукратный чемпион мира, не только не обогнал едущего впереди Алонсо, но и не вернул позицию. Перес по командному радио сначала сказал, что это показывает, кем является Ферстаппен на самом деле, а затем заявил, что оба титула нидерланского гонщика – это заслуга Переса.

«Мы не будем говорить о том, что происходит внутри, но водители пожали друг другу руки. Мы работаем как команда, мы участвуем в гонках как команда», - сказал Хорнер журналистам перед последним этапом чемпионата «Формулы-1» 2022 года.

Перес в нем боролся за второе место в личном зачете, который уже выиграл Ферстаппен. В итоге, на Гран-при Абу-Даби Перес пропустил вперед своего конкурента Шарля Леклера из «Монако».

Гонку выиграл Ферстаппен, вторым стал Леклер, а третьим - Перес. Так они расположились и по итогам всего сезона.