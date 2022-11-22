World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гонка «Формулы-1» в Китае в 2023 году может быть отменена

Опасения организаторов вызывают карантинные требования Китая.
22 ноября 2022 16:39
автор: Александр Евграфов

Гран-при Китая, включенный в календарь чемпионата Формулы-1» на 2023 год, намеченный на 16 апреля в Шанхае, может быть отменен из-за карантинных ограничений, действующих в Китае. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, власти уведомили, что персонал «Формулы-1» не будет освобожден от карантинных требований в случае заражения коронавирусом. В настоящее время любой человек с коронавирусом, должен провести пять дней в изоляторе и три дня на домашней самоизоляции.

Как отмечает источник, организаторы чемпионата опасаются просить команды приехать в Китай, не давая гарантий, что их сотрудники смогут покинуть страну, в случае заболевания.

Официального решения об отмене этапа пока не принято.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Гонка «Формулы-1» в Китае в 2023 году может быть отменена
Опасения организаторов вызывают карантинные требования Китая.
22.11.2022 16:39
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Ред Булл» уверяют, что Перес и Ферстаппен уладили недопонимание
Макс не дал своему партнеру по команде набрать важные очки в борьбе за второе место в личном зачете.
20.11.2022 22:34
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Абу-Даби
Нидерландец одержал победу.
20.11.2022 18:57
Формула-1
Ферстаппен победил на Гран-при Абу-Даби, Леклер - второй, Перес - третий
Гонка состоялась на трассе «Яс-Марина».
20.11.2022 18:06
Формула-1
Судьи не стали штрафовать Хэмилтона за обгон под красными флагами
Стюарды пришли к мнению, что в действиях семикратного чемпиона не было намеренного умысла.
19.11.2022 17:10
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Пилоты «Ред Булл» возглавили протокол третьей практики
Лучшее время у Серхио Переса, второе у Макса Ферстаппена, позади два гонщика «Мерседес».
19.11.2022 14:44
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Перес извинился за свои слова в адрес Ферстаппена после Гран-при Бразилии
Мексиканец отметил, что погорячился после гонки.
19.11.2022 12:50
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Феттель не исключил своего возвращения в «Формулу-1»
Пока же четырехкратный чемпион мира намерен сосредоточиться на семье.
19.11.2022 12:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Формуле-1» определили место проведения шести спринтов следующего сезона
Трассы выбирали по критериям наибольшего числа обгонов и спонсорским преимуществам.
18.11.2022 17:50
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Абу-Даби
В тройке лучших также гонщики «Феррари» и «Мерседес».
18.11.2022 17:29
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Месси все-таки не робот». Мостовой — о фиаско Аргентины в первом туре чемпионата мира
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении Аргентина от Саудовской Аравии (1:2) в стартовом туре ЧМ-2022.
Туктамышева и Петросян едут в Пермь, Сакамото растолстела, Уно никак не догонит Малинина. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников шестого, заключительного этапа Гран-при России, который в ближайшие выходные примет Пермь.
«Хорватия потеряет очки с Марокко, «простуда» не помешает Испании против Коста-Рики». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада.
Надо ли ставить на голы в компенсированное время матчей ЧМ-2022? Конечно, да! Пока коэффициенты не упали
Этот чемпионат мира совершенно точно побьет рекорд по количеству сыгранных командами минут.
«Месси обязательно забьет саудитам, Австралия может победить Францию». Прогнозы Гришина на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия.
От Валенсии до Бэйла: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Веа все-таки сыграл на ЧМ — и даже забил! Как сын президента Либерии едва не принес США победу над Уэльсом (видео)
Одним из героев матча группы В ЧМ-2022 между США и Уэльсом (1:1) стал Тимоти Веа - сын легендарного Жоржа Веа, обладателя «Золотого мяча»-1995, которому так и не довелось принять участие в чемпионате мира.
Шаманы наколдовали не то! Как невезучий Сенегал продолжил терять лидеров и отдал равный матч Нидерландам (видео)
Во втором матче группы А на ЧМ-2022 голландцы с большим трудом дожали в концовке чемпионов Африки (2:0).
Вот так чудеса! Англия забила Ирану шесть мячей, Кейн — ни одного, а судья добавил 27 минут
В стартовом матче группы В на чемпионате мира сборная Англии разгромила иранцев (6:2), при этом главный бомбардир британцев Гарри Кейн голами не отметился.
Катар не прогнулся! Как шейхи и ФИФА лишили Кейна и компанию «радужной акции»
В матче Англия - Иран все-таки не состоялась акция, которой британцы пугали организаторов чемпионата мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика