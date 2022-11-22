Гонка «Формулы-1» в Китае в 2023 году может быть отменена

Гран-при Китая, включенный в календарь чемпионата Формулы-1» на 2023 год, намеченный на 16 апреля в Шанхае, может быть отменен из-за карантинных ограничений, действующих в Китае. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, власти уведомили, что персонал «Формулы-1» не будет освобожден от карантинных требований в случае заражения коронавирусом. В настоящее время любой человек с коронавирусом, должен провести пять дней в изоляторе и три дня на домашней самоизоляции.

Как отмечает источник, организаторы чемпионата опасаются просить команды приехать в Китай, не давая гарантий, что их сотрудники смогут покинуть страну, в случае заболевания.

Официального решения об отмене этапа пока не принято.