Пилоты «Феррари» показали лучшее время на постсезонных тестах в Абу-Даби

Российский пилот «Феррари» Роберт Шварцман показал лучшее время на тестах новичков «Формулы-1» в Абу-Даби. Свой лучший круг по трассе «Яс-Марина» Шварцман проехал за 1 минуту 25,400 секунды.

Следом в зачете новичков расположились Логан Сарджент («Уильямс») и Ник де Вриз («Альфа Таури) на счету которого самая большая пройденная дистанция – 151 круг.

На шинных тестах основные пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали лучшие времена – 1,25.245 и 1.25,383 соответственно. Замкнул тройку лучших новоявленный пилот «Альпин» Пьер Гасли. У двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена четвертое время.

По протоколу однодневных постсезонных тестов, все команды работали двумя машинами. Одна была отдана для шинных тестов прототипов 2023 года и на ней работали основные пилоты, вторая участвовала в тестах новичков.