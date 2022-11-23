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Риккардо будет резервным пилотом «Ред Булл» в 2023 году

В минувшем сезоне он занял в личном зачете 11-е место.
23 ноября 2022 18:56
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно, в какой команде продолжит карьеру австралийский гонщик Даниэль Риккардо.

Как сообщает пресс-служба «Ред Булл», 33-летний спортсмен подписал с австрийской «конюшней» контракт на следующий сезон в качестве третьего пилота.

Напомним, что Риккардо покинул команду «Макларен», за которую выступал с 2021 года. Лучшим результатом за два сезона стала одна победа на Гран-при Италии (2021).

Добавим, что Даниэль уже выступал за «Ред Булл» с 2014 по 2018 год. За это время австралиец одержал семь побед и дважды занимал третье место по итогам сезона «Формулы-1».

источник: «Советский спорт»
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