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«Мерседес» готов пригласить к себе Мика Шумахера в качестве резервного пилота

Руководитель команды не исключает рассматривает кандидатуру сына семикратного чемпиона мира.
24 ноября 2022 12:45
автор: Александр Евграфов

Руководитель команды «Мерседес» в «Формуле-1» Тото Вольфф не исключает, что Мик Шумахер может стать одним из резервных пилотов команды, сообщают британские СМИ.

По данным источника, Вольфф отметил открытость «Мерседес» к обсуждению такого варианта продолжения карьеры.

«Мик близок нам благодаря Михаэлю и его семье. Он подходит нашей команде и заслуживает место, поэтому посмотрим, что можем сделать», - цитирует Вольффа источник.

Тем не менее, руководитель команды «Мерседес» подчеркнул, что никаких документов еще не подписывалось и конкретные детали не обсуждались.

Мик Шумахер накануне финальной гонки сезона в Абу-Даби получил уведомление, что его контракт с командой «Хаас» не будет продлен на 2023 год. В сезоне 2022 года Шумахер занял 16-е место, набрав 12 очков.

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