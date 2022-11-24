«Мерседес» готов пригласить к себе Мика Шумахера в качестве резервного пилота

Руководитель команды «Мерседес» в «Формуле-1» Тото Вольфф не исключает, что Мик Шумахер может стать одним из резервных пилотов команды, сообщают британские СМИ.

По данным источника, Вольфф отметил открытость «Мерседес» к обсуждению такого варианта продолжения карьеры.

«Мик близок нам благодаря Михаэлю и его семье. Он подходит нашей команде и заслуживает место, поэтому посмотрим, что можем сделать», - цитирует Вольффа источник.

Тем не менее, руководитель команды «Мерседес» подчеркнул, что никаких документов еще не подписывалось и конкретные детали не обсуждались.

Мик Шумахер накануне финальной гонки сезона в Абу-Даби получил уведомление, что его контракт с командой «Хаас» не будет продлен на 2023 год. В сезоне 2022 года Шумахер занял 16-е место, набрав 12 очков.