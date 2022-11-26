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«Формула-1» поздравила пилотов открыткой с окончанием сезона (фото)

Организаторы чемпионата изобразили на картинке многие события, которые происходили с гонщиками в этом году.
26 ноября 2022 15:44
автор: Александр Евграфов

Организаторы чемпионата «Формулы-1» опубликовали в своих аккаунтах в соцсетях открытку, которой они поздравили гонщиков с окончанием чемпионата.

В комиксе можно увидеть Макса Ферстаппена, завоевавшего чемпионский кубок, Фернандо Алонсо, играющего в футбол с гонщиками «Феррари», выпивающих вместе Валттери Боттаса и Гуаньюй Чжоу, Даниэля Риккардо верхом на лошади. Австралиец таким образом приехал в паддок на Гран-при США в Остине (Техас), изображая ковбоя и оформившего на лошадь отдельный пропуск в паддок.

На картинке также изображен семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вместе со своим любимцем Роско, а также Александер Албон, у которого живут несколько кошек.

Отдельное место на картинке занимает Себастьян Феттель, объявивший о завершении карьеры. Четырехкратный чемпион покидает паддок под аркой с надписью «Спасибо, Себ».

источник: «Советский спорт»
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