«Формула-1» поздравила пилотов открыткой с окончанием сезона (фото)

Организаторы чемпионата «Формулы-1» опубликовали в своих аккаунтах в соцсетях открытку, которой они поздравили гонщиков с окончанием чемпионата.



В комиксе можно увидеть Макса Ферстаппена, завоевавшего чемпионский кубок, Фернандо Алонсо, играющего в футбол с гонщиками «Феррари», выпивающих вместе Валттери Боттаса и Гуаньюй Чжоу, Даниэля Риккардо верхом на лошади. Австралиец таким образом приехал в паддок на Гран-при США в Остине (Техас), изображая ковбоя и оформившего на лошадь отдельный пропуск в паддок.

На картинке также изображен семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вместе со своим любимцем Роско, а также Александер Албон, у которого живут несколько кошек.

Отдельное место на картинке занимает Себастьян Феттель, объявивший о завершении карьеры. Четырехкратный чемпион покидает паддок под аркой с надписью «Спасибо, Себ».