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В «Формуле-1» призвали пересмотреть систему штрафных баллов

Руководитель «Альпин» сделал заявление из-за опасения за своего пилота.
28 ноября 2022 17:26
автор: Александр Евграфов

Руководитель команды «Альпин» Отмар Сафнауэр призвал Международную федерацию автоспорта пересмотреть систему штрафных баллов, сообщают английские СМИ.

По данным источника, глава французского коллектива предложил увеличить барьер штрафных баллов пропорционально увеличению количества этапов за чемпионат.

«Планка в 12 штрафных баллов была поставлена тогда, когда гонок в сезоне было меньше, и не проводились спринты, в которых тоже штрафуют. Но если увеличилось число гонок, то нужно увеличить и число штрафных баллов, необходимых для дисквалификации, до 14 или 15. Это будет логично», - цитирует источник Сафнауэра.

У пилота «Альпин» Пьера Гасли в настоящее время 10 штрафных баллов, ближайшие сгорят только в мае 2023 года после седьмого этапа чемпионата. В «Альпин» опасаются, что баллы, набранные им за выступление в «АльфаТаури» приведут французского пилота к дисквалификации на одну гонку.

источник: «Советский спорт»
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