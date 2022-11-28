Третий пилот «Ред Булл» намерен посетить лишь 12 из 24 гонок сезона

Бывший пилот «Макларен» Даниэль Риккардо намерен воспользоваться возможностью отдохнуть от гонок и путешествий. Третий пилот «Ред Булл» хочет посетить лишь половину от заявленных в рекордном по продолжительности сезоне, этапов, сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, тем не менее есть этапы, куда Риккардо приедет обязательно.

«Я точно приеду в Лас-Вегас. Туда я сам себя пригласил. Само собой разумеется, что буду на гонке в Австралии. Я хочу участвовать в гонках, но сейчас также хочется провести время подальше от путешествий», - цитирует австралийца источник.

В сезоне 2022 года Риккардо потерял место основного пилота в «Макларен». Команда из Уокинга досрочно расторгла трехлетний контракт. Найти место основного пилота в другой команде австралийскому гонщику не удалось.