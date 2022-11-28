World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Третий пилот «Ред Булл» намерен посетить лишь 12 из 24 гонок сезона

Даниэль Риккардо все же хочет воспользоваться своей возможностью отдохнуть от разъездов.
28 ноября 2022 19:46
автор: Александр Евграфов

Бывший пилот «Макларен» Даниэль Риккардо намерен воспользоваться возможностью отдохнуть от гонок и путешествий. Третий пилот «Ред Булл» хочет посетить лишь половину от заявленных в рекордном по продолжительности сезоне, этапов, сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, тем не менее есть этапы, куда Риккардо приедет обязательно.

«Я точно приеду в Лас-Вегас. Туда я сам себя пригласил. Само собой разумеется, что буду на гонке в Австралии. Я хочу участвовать в гонках, но сейчас также хочется провести время подальше от путешествий», - цитирует австралийца источник.

В сезоне 2022 года Риккардо потерял место основного пилота в «Макларен». Команда из Уокинга досрочно расторгла трехлетний контракт. Найти место основного пилота в другой команде австралийскому гонщику не удалось.

Это интересно:
Спортивный директор «Формулы-1» Браун подтвердил свой уход из спорта
Браун отметил, что был рад почти каждой минуте своей 46-летней карьеры в «Формуле-1».
28.11.2022 19:54
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Третий пилот «Ред Булл» намерен посетить лишь 12 из 24 гонок сезона
Даниэль Риккардо все же хочет воспользоваться своей возможностью отдохнуть от разъездов.
28.11.2022 19:46
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Формуле-1» призвали пересмотреть систему штрафных баллов
Руководитель «Альпин» сделал заявление из-за опасения за своего пилота.
28.11.2022 17:26
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Формула-1» поздравила пилотов открыткой с окончанием сезона (фото)
Организаторы чемпионата изобразили на картинке многие события, которые происходили с гонщиками в этом году.
26.11.2022 15:44
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Мерседес» готов пригласить к себе Мика Шумахера в качестве резервного пилота
Руководитель команды рассматривает кандидатуру сына семикратного чемпиона мира.
24.11.2022 12:45
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Риккардо будет резервным пилотом «Ред Булл» в 2023 году
В минувшем сезоне он занял в личном зачете 11-е место.
23.11.2022 18:56
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Пилоты «Феррари» показали лучшее время на постсезонных тестах в Абу-Даби
Сайнс и Леклер оказались быстрее всех на шинных тестах, а Шварцман оказался лучшим среди новичков.
22.11.2022 17:27
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонка «Формулы-1» в Китае в 2023 году может быть отменена
Опасения организаторов вызывают карантинные требования Китая.
22.11.2022 16:39
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Ред Булл» уверяют, что Перес и Ферстаппен уладили недопонимание
Макс не дал своему партнеру по команде набрать важные очки в борьбе за второе место в личном зачете.
20.11.2022 22:34
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Абу-Даби
Нидерландец одержал победу.
20.11.2022 18:57
Формула-1
Бороться с Валиевой на чемпионате России могут четверо, и Трусовой среди них нет. Итоги Гран-при
По общему зачету завершившейся серии из шести турниров можно определить не только будущих финалистов Гран-при, но и весь расклад сил в российской «фигурке».
Ох уж эта Африка! Как ганцы в сумасшедшем матче с корейцами вырвали первую победу на ЧМ-2022
Дубль Мохаммеда Кудуса помог сборной Ганы дожать Южную Корею (3:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«Кейн должен забить Уэльсу, Штаты могут не справиться с Ираном». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и B: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США.
Настоящие братушки! Как Сербия с русской щедростью подарила ничью скандальному Камеруну
В пока что самом веселом матче на ЧМ-2022 сборная Сербии в группе G не удержала победу над камерунцами (3:3), ведя с разницей в два мяча.
Дом престарелых под флагом Бельгии и другие мемы ЧМ-2022
Главные события чемпионата мира по футболу в Катаре в картинках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 28.11.2022: на кону 5 750 000 рублей!
28 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Сербы и корейцы пострадают от африканцев». Прогнозы Сафонова на матчи ЧМ-2022
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Камерун - Сербия, Южная Корея - Гана, Бразилия - Швейцария, Португалия - Уругвай.
Русский вечер в НХЛ! Голы и передачи Капризова и Кузьменко снова приносят победы (видео)
Гол и две результативные передачи Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» (4:3), а «Ванкувер» в гостях добыл волевую победу с таким же счетом над «Сан-Хосе» благодаря шайбе Андрея Кузьменко в овертайме.
Команда-Мюнхгаузен. Как Германия угодила в «испанское болото» и сама себя из него вытащила (видео)
В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии была в шаге от второго поражения, но вырвала ничью у Испании (1:1) и сохранила неплохие шансы на выход в 1/8 финала.
Коста-Рика забивает единственным ударом за два матча! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика