Спортивный директор «Формулы-1» Браун подтвердил свой уход из спорта

Спортивный директор «Формулы-1», бывший руководитель команд «Феррари», «Мерседес» и «Браун» Росс Браун подтвердил свой уход в отставку. Об этом он написал в своей авторской колонке, опубликованной на официальном сайте чемпионата.

«Мне нравилось то, что я делал последние несколько лет. Мне повезло, что Liberty Media позволила мне работать, я любил эту работу, но сейчас лучшее время, чтобы уйти на пенсию. Мы сделали огромный объем работы. Я покидаю «Формулу-1» в хорошее время. Я обожал почти каждую минуту своей 46-летней карьеры. Теперь я буду смотреть гонки, лежа на диване, довольный тем, где находится спорт и какое у него фантастическое будущее», - отметил Браун.

67-летний специалист ранее был техническим директором команды «Бенеттон», выиграв с Михаэлем Шумахером два его первых титула, затем вместе с немцем перешел в «Феррари». Со Скудерией Шумахер и Браун выиграли еще пять чемпионатов. В 2009 году вместе со своей командой «Brawn GP» Браун выиграл Кубок конструкторов, а его пилот Дженсон Баттон стал чемпионом мира. С 2010 по 2013 год работал руководителем команды «Мерседес», а в 2017 году назначен на должность спортивного и технического директора «Формулы-1».