Хорнер объяснил, в чем заключается причина успехов «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от минувшего сезона в «Формуле-1».

«Мы раздвигаем границы, что и делают гоночные команды, которые хотят добиться успеха. И это всегда было нашим подходом. В нашем случае это здорово сработало. Поэтому мы и получаем удовольствие от соревнований. Хотя временами в этом году было тяжело. Но это «Формула-1».

Как команда мы смогли подстроиться под новые правила. Думаю, можно говорить, что нами была проделана потрясающая работа, учитывая конкурентоспособную машину, которую мы сделали», - приводит слова Хорнера зарубежная пресса.

Напомним, пилот команды Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира, а сам «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов. Кроме Ферстаппена, за команду выступает также мексиканец Серхио Перес.