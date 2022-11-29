Бинотто ушел с поста руководителя гоночной команды «Феррари»

Руководитель гоночной команды «Феррари» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто уйдет со своего поста 31 декабря 2022 года. Эту информацию официально подтвердили в «Феррари».

«С сожалением я решил завершить сотрудничество с Феррари. Я покидаю коллектив, который люблю, и которому отдал 28 лет жизни. Я спокоен, потому что убежден, что сделал все возможное для достижения поставленных целей. Это тяжелое решение, но его я считаю правильным, и я благодарен всем коллегам, кто прошел этот путь, полный не только сложностей, но и радостей», - отметил Бинотто.

В сезоне 2022 года команда «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, а пилот коллектива Шарль Леклер стал вице-чемпионом.

Имя преемника Бинотто назовут в начале 2023 года.