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В «Формуле-1» обсуждают идею, при реализации которой лидеры не смогут создать отрыв

Техники, попытаются влиять на гонки с помощью прижимной силы.
01 декабря 2022 21:44
автор: Максим Скороходов

Бывший спортивный директор «Формулы-1» Росси Браун рассказал о планах руководства чемпионата по повышению зрелищности.

«Одна из важных особенностей автомобиля 2026 года - активная аэродинамика. Она у нас уже применяется в полуавтоматическом режиме с помощью системы DRS.

Если у вас активная аэродинамика, то, конечно, вы могли бы влиять на машину, находящуюся впереди. При приближении к ней, он немного теряет прижимную силу, а вы наоборот - получаете. С этим надо работать. Это возможно», - сказал Браун профильной прессе.

Напомним, что в прошедшем сезоне второй чемпионский титул завоевал нидерландец Макс Ферстаппен и «Ред Булл», его отрыв от второго места, которое занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер из Монако, составил 146 очков.

источник: «Советский спорт»
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