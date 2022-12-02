«Я хочу быть ее частью». Гонконгский миллиардер собрался зайти в «Формулу-1»

Гонконгский миллиардер Кэлвин Ло объявил, что хочет возглавить одну из команд «Формулы-1» и увеличить призовой фонд самих соревнований.

«Мы пока изучаем варианты, смотрим, в каком качестве я мог бы зайти в Формулу-1. Думаю, я недостаточно компетентен, чтобы руководить командой. Но, какое бы участие я ни принимал, я бы содействовал финансово. Сейчас существует много возможностей.

Кто бы ни пришел в чемпионат, он должен сделать так, чтобы финансовый пирог стал еще больше. Вот тут и возникает вопрос - как этого добиться. Я просто большой поклонник этого вида спорта и вижу возможности принести пользу всему сообществу Формулы-1. Я хочу быть его частью», - приводит слова Ло зарубежная пресса.

Напомним, в минувшем сезоне победу в «королевских гонках» одержал Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. Нидерландец с первого Гран-при возглавил общий зачет и никому не уступал первой строчки, победив с солидным отрывом.

Кубок конструкторов достался «Ред Булл».