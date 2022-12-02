Палоу стал резервным пилотом «Макларен»

Чемпион серии «Индикар» Алекс Палоу стал резервным пилотом команды «Макларен», сообщается на сайте команды из Уокинга.

Испанец будет совмещать работу с выступлениями в «Индикар» и намерен присутствовать на всех этапах чемпионата «Формулы-1», которые не пересекаются с гонками в «Индикаре».

В минувшем сезоне Палоу отработал с «Макларен» в первой сессии свободных заездов на Гран-при США в Остине. Также ранее Палоу участвовал в тестах прошлогодней машины «Макларен» в Барселоне и Шпильберге.