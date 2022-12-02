Гран-при Китая в 2023 году не состоится

Организаторы чемпионата «Формулы-1» объявили об отмене Гран-при Китая в 2023 году. Гонка в Шанхае должна была состояться 14-16 апреля, однако из-за жестких карантинных требований властей, этап будет отменен.

Ранее сообщалось, что одним из вариантов замены этапа в Китае может стать гонка в Португалии, на трассе в Эшториле.

Гонки «Формулы-1» в Китае не проводятся с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Календарь чемпионата 2023 года в «Формуле-1» включает в себя рекордные 24 гонки в сезоне.