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Владельцы автодрома Спа увеличат его общую вместимость

Посещаемость в минувшем сезоне была высокой, что позволило начать новый этап модернизации структуры автодрома.
05 декабря 2022 19:22
автор: Александр Евграфов

Владельцы бельгийского автодрома Спа-Франкоршамп намерены увеличить его вместимость, построив новые трибуны, сообщает пресс-служба автодрома.

Работы по возведению новой трибуны и террас, которые будут располагаться напротив комплекса боксов, используемых во время гонок на выносливость, начались еще в октябре.

По предварительным оценкам вместимость новой трибуны составит 4104 места по еще 40 дополнительных. На террасах будет расположено еще 3139 мест.

Работы предполагается завершить к апрелю 2023 года, после чего общая вместимость трибун и террас вдоль трассы вырастет до 16 тысяч.

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Владельцы автодрома Спа увеличат его общую вместимость
Посещаемость в минувшем сезоне была высокой, что позволило начать новый этап модернизации структуры автодрома.
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