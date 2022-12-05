Владельцы автодрома Спа увеличат его общую вместимость

Владельцы бельгийского автодрома Спа-Франкоршамп намерены увеличить его вместимость, построив новые трибуны, сообщает пресс-служба автодрома.

Работы по возведению новой трибуны и террас, которые будут располагаться напротив комплекса боксов, используемых во время гонок на выносливость, начались еще в октябре.

По предварительным оценкам вместимость новой трибуны составит 4104 места по еще 40 дополнительных. На террасах будет расположено еще 3139 мест.

Работы предполагается завершить к апрелю 2023 года, после чего общая вместимость трибун и террас вдоль трассы вырастет до 16 тысяч.