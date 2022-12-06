Гонщик «Макларен» Пиастри получил суперлицензию для «Формулы-1»

Австралийский дебютант «Макларен» Оскар Пиастри получил суперлицензию Международной автомобильной федерации (ФИА) для выступления в «Формуле-1», сообщает пресс-служба команды из Уокинга.

Пиастри сменил в составе «Макларен» своего соотечественника Даниэля Риккардо, с которым команда досрочно расторгла контракт.

В августе команда «Альпин» объявила о том, что Пиастри станет напарником Эстебана Окона, но позже австралиец опроверг информацию, заявив, что отказывается выступать за «Альпин» и подписан контракт с «Макларен». «Альпин» обратилась к ФИА, но в Федерации поддержали австралийца.

В 2023 году Пиастри вместе с Ландо Норрисом будут выступать за «Макларен», а напарником Окона в «Альпин» станет Пьер Гасли, перешедший из «АльфаТаури».

Даниэль Риккардо станет третьим пилотом команды «Ред Булл».