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В «Формуле-1» официально подтвердили шесть спринтерских гонок в сезоне 2023 года

Комиссия «Формулы-1» также предложила компенсационную сумму командам за каждый из них.
07 декабря 2022 15:40
автор: Александр Евграфов

Организаторы чемпионата «Формулы-1» официально подтвердили проведение в сезоне 2023 года шесть спринтерских гонок, сообщается на сайте чемпионата.

Спринтерские гонки пройдут во время этапов в Азербайджане (28-30 апреля), Австрии (30 июня - 2 июля), Бельгии (28-30 июля), Катаре (6-8 октября), США (Остин, 20-22 октября) и Бразилии (3-5 ноября).

По данным американских СМИ, комиссия «Формулы-1» также предложила компенсационную сумму за каждый из них. В минувшем сезоне команды могли вычесть из бюджета 250 тысяч долларов (150 тысяч – общих, и 100 тысяч на случай повреждения машины в спринте) расходов на каждую из трех спринтерских гонок. В 2023 году сумма компенсации, которую команды могут не учитывать вырастет до 400 тысяч за каждую из шести гонок.

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В «Формуле-1» официально подтвердили шесть спринтерских гонок в сезоне 2023 года
Комиссия «Формулы-1» также предложила компенсационную сумму командам за каждый из них.
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