Гран-при Нидерландов останется в календаре «Формулы-1» до 2025 года

Гонка в Зандфорте останется в календаре чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» до 2025 года, сообщается на официальном сайте чемпионата.

Срок действия предыдущего контракта заканчивался в 2023 году, но сторонам удалось прийти к соглашению и продлить его еще на два года.

Гран-при Нидерландов вернулся в календарь «Формулы-1» в 2021 году после 36-летнего перерыва. В двух минувших гонках на трассе в Зандфорте дважды побеждал действующий чемпион мира нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.