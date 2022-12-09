World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гран-при Нидерландов останется в календаре «Формулы-1» до 2025 года

Организаторы чемпионата и владельцы трассы в Зандфорте продлили контракт еще на два года.
09 декабря 2022 14:36
автор: Александр Евграфов

Гонка в Зандфорте останется в календаре чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» до 2025 года, сообщается на официальном сайте чемпионата.

Срок действия предыдущего контракта заканчивался в 2023 году, но сторонам удалось прийти к соглашению и продлить его еще на два года.

Гран-при Нидерландов вернулся в календарь «Формулы-1» в 2021 году после 36-летнего перерыва. В двух минувших гонках на трассе в Зандфорте дважды побеждал действующий чемпион мира нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Это интересно:
«Ред Булл» запретил Ферстаппену тестировать мотоцикл MotoGP
Команда опасается высокого риска получения травмы.
09.12.2022 14:46
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гран-при Нидерландов останется в календаре «Формулы-1» до 2025 года
Организаторы чемпионата и владельцы трассы в Зандфорте продлили контракт еще на два года.
09.12.2022 14:36
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Формуле-1» официально подтвердили шесть спринтерских гонок в сезоне 2023 года
Комиссия «Формулы-1» также предложила компенсационную сумму командам за каждый из них.
07.12.2022 15:40
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Макларен» Пиастри получил суперлицензию для «Формулы-1»
Австралиец заменил в составе команды из Уокинга своего соотечественника Даниэля Риккардо.
06.12.2022 17:13
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Владельцы автодрома Спа увеличат его общую вместимость
Посещаемость в минувшем сезоне была высокой, что позволило начать новый этап модернизации структуры автодрома.
05.12.2022 19:22
Формула-1
автор: Александр Евграфов
От болезни Паркинсона умер победитель двух гонок «Формулы-1» Тамбе
Бывшему пилоту «Феррари» было 73 года.
04.12.2022 20:09
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Гран-при Китая в 2023 году не состоится
Гонка отменена из-за коронавирусных ограничений.
02.12.2022 14:52
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Палоу стал резервным пилотом «Макларен»
Чемпион серии «Индикар» совместит эту работу с выступлениями в Северной Америке.
02.12.2022 12:17
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Я хочу быть ее частью». Гонконгский миллиардер собрался зайти в «Формулу-1»
Количество команд в «королевских гонках» может вырасти.
02.12.2022 11:23
Формула-1
автор: Александр Шульгин
В «Формуле-1» обсуждают идею, при реализации которой лидеры не смогут создать отрыв
Техники, попытаются влиять на гонки с помощью прижимной силы.
01.12.2022 21:44
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Мага Магомедов заберет путевку в финал Гран-при! Расклад и ставки на Bellator 289
В ночь на 10 декабря в Анкасвилле пройдет турнир Bellator, который для российских болельщиков примечателен боем Магомеда Магомедова против Патрика Микса в рамках легчайшей категории.
«Бразильцы забьют больше одного хорватам, голландцы дадут бой, но пропустят от Месси». Прогнозы Булыкина на четвертьфиналы ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» своими ожиданиями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022: Хорватия – Бразилия и Нидерланды – Аргентина.
Марокко – Португалия, Англия – Франция: расклад и расписание трансляций 1/4 финала ЧМ-2022 10.12.2022
10 декабря нас ждет самая громкая четвертьфинальная вывеска чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием Килиана Мбаппе, Гарри Кейна и Криштиану Роналду.
Правила жизни Месси, который идет на рекорд чемпионатов мира
В случае победы 9 декабря над Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 лидер сборной Аргентины Лионель Мессии практически гарантирует себе сумасшедший рекорд - 26 матчей в финальных стадиях чемпионатов мира. Но в Катар он, конечно, прибыл не за красивыми цифрами, а за титулом.
«Принцип «своих не бросаем» действует!» Что говорят о сенсационном обмене Грайнер на Бута
Обменом века впору называть сделку, совершенную Россией и США, в результате которой в Москву вернется предприниматель Виктор Бут, а в Америку - баскетболистка Бриттни Грайнер.
0,7 грамма гашиша против «тонн оружия». Как Россия обменяла американскую баскетболистку Грайнер на Виктора Бута
Власти России и США произвели обмен знаменитыми заключенными: баскетболистка Бриттни Грайнер возвращается из нашей тюрьмы в Америку, а осужденный за торговлю оружием Виктор Бут – из американской тюрьмы в Россию.
Валиевой — «золото», на «серебро» и «бронзу» претендуют четверо, но не Трусова! Рейтинг фигуристок перед чемпионатом России
Обновленный хит-парад лучших одиночниц страны - по итогам серии Гран-при и в преддверии национального чемпионата, который пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.
203 сантиметра против 169, Ди Мария против «худшего тренера»! Как Нидерланды и Аргентина настраиваются на четвертьфинал ЧМ-2022
Футбольный мир предвкушает классическое противостояние между сборными Нидерландов и Аргентины, которые 9 декабря разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира в Катаре.
Хорватия – Бразилия, Нидерланды – Аргентина: расклад и расписание трансляций четвертьфиналов ЧМ-2022 09.12.2022
«Плеймейкер» представляет два четвертьфинальных матча чемпионата мира в Катаре, которые пройдут 9 декабря с участием команд Неймара и Лионеля Месси.
«Мы застряли в Москве-2018». Сборной Испании в Катаре поставили неутешительный диагноз
Поражение испанцев в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:0, пенальти - 0:3) широко обсуждается во всем мире.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика