«Ред Булл» запретил Ферстаппену тестировать мотоцикл MotoGP

Команда «Формулы-1» «Ред Булл» запретила своему пилоту, двукратному чемпиону мира Максу Ферстаппену тестировать мотоцикл MotoGP, сообщают американские СМИ со ссылкой на самого действующего чемпиона мира.

«Я люблю смотреть MotoGP. Это фантастика, мне нравится, что много команд ведут борьбу за победу. Я бы хотел протестировать один из мотоциклов, проехав на высокой скорости по прямой, но команда не позволит мне сделать это. Хотя, если бы я сломал ногу сейчас, но у меня было бы время на восстановление», - цитирует Ферстаппена источник.

Ранее «Ред Булл» уже запрещал своему пилоту проводить тесты в MotoGP из-за высокого риска получения травмы.

В 2009 году во время частных тестов в испанской Картахене семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер упал с гоночного мотоцикла и получил травму ребер и спины.