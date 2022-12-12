Ферстаппен предположил, когда он завершит свою карьеру в «Формуле-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не собирается выступать в «Формуле-1» до 40 лет.

«Длительных планов у меня нет. Мне исполнится 31 год, когда истечет контракт с «Ред Булл». Я не знаю, буду после этого продолжать карьеру или нет. У меня еще есть несколько лет, чтобы подумать.

Я точно не буду выступать в Формуле-1 до 40 лет. В какой-то момент гонок становится слишком много, и ты перестаешь получать удовольствие. Кроме того, многое зависит от того, насколько конкурентоспособными мы будем в 2028 году. Если к тому времени мы останемся такими же быстрыми, то было бы глупо останавливаться», - приводит слова гонщика испанская пресса.

Напомним, Ферстаппен является двукратным чемпионом «Формулы-1». Именно он прервал гегемонию Льюиса Хэмилтона в позапрошлом сезоне, а в прошлом завоевал второй титул подряд.