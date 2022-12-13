Японская корпорация «Хонда» вернется в «Формулу-1» в 2026 году без участия «Ред Булл», сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, все необходимые документы для этого уже поданы в Международную автомобильную федерацию (FIA). Все формальности были соблюдены, и японские мотористы хотят видеть собственный бренд в гонках. Пока же компания продолжит сотрудничество с «Ред Булл» и «Альфа Таури». Официально же информация не подтверждена.

В 2026 году в «Формуле-1» вступает в силу новый технический регламент на силовые установки. Ранее о своем участии в чемпионате 2026 года объявила «Ауди». Производители из «Порше» также ищут возможности для выступления с 2026 года.