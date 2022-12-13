Зайдль ушел в отставку с поста руководителя гоночной команды «Макларен»

Руководитель гоночной команды «Макларен» Андреас Зайдль объявил о своей отставке, чтобы присоединиться к руководству Sauber Group, сообщает пресс-служба команды из Хинвила.

В Sauber Group Зайдль будет обеспечивать развитие заводского проекта «Ауди» в «Формуле-1», который начнет свою реализацию с 2026 года. При этом отмечается, что Зайдль не будет руководить непосредственно командой «Заубер», которая выступает под брендом «Альфа Ромео».

Имя преемника Фредерика Вассера назовут позже.

Ранее сообщалось, что Вассер с 9 января возглавит гоночную команду «Феррари», сменив на этом посту, ушедшего в отставку Маттиа Бинотто.