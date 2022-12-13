World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Зайдль ушел в отставку с поста руководителя гоночной команды «Макларен»

Он возглавит Sauber Group и весь проект «Ауди» в «Формуле-1».
13 декабря 2022 13:53
автор: Александр Евграфов

Руководитель гоночной команды «Макларен» Андреас Зайдль объявил о своей отставке, чтобы присоединиться к руководству Sauber Group, сообщает пресс-служба команды из Хинвила.

В Sauber Group Зайдль будет обеспечивать развитие заводского проекта «Ауди» в «Формуле-1», который начнет свою реализацию с 2026 года. При этом отмечается, что Зайдль не будет руководить непосредственно командой «Заубер», которая выступает под брендом «Альфа Ромео».

Имя преемника Фредерика Вассера назовут позже.

Ранее сообщалось, что Вассер с 9 января возглавит гоночную команду «Феррари», сменив на этом посту, ушедшего в отставку Маттиа Бинотто.

Это интересно:
Бывший гоночный инженер Райкконена и Алонсо Стелла возглавит команду «Макларен»
Исполнительный гоночный директор сменит на этом посту Андреаса Зайдля.
13.12.2022 14:02
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Зайдль ушел в отставку с поста руководителя гоночной команды «Макларен»
Он возглавит Sauber Group и весь проект «Ауди» в «Формуле-1».
13.12.2022 13:53
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Хонда» вернется в «Формулу-1» в 2026 году
Японская корпорация уже подала в FIA соответствующие документы.
13.12.2022 12:27
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гоночную команду «Феррари» возглавит экс-руководитель «Альфа Ромео» Вассер
К исполнению новых обязанностей французский специалист приступит с 9 января 2023 года.
13.12.2022 12:13
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен предположил, когда он завершит свою карьеру в «Формуле-1»
Нидерландец дважды подряд становился чемпионом «королевских гонок».
12.12.2022 23:10
Формула-1
автор: Александр Шульгин
«Ред Булл» запретил Ферстаппену тестировать мотоцикл MotoGP
Команда опасается высокого риска получения травмы.
09.12.2022 14:46
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гран-при Нидерландов останется в календаре «Формулы-1» до 2025 года
Организаторы чемпионата и владельцы трассы в Зандфорте продлили контракт еще на два года.
09.12.2022 14:36
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Формуле-1» официально подтвердили шесть спринтерских гонок в сезоне 2023 года
Комиссия «Формулы-1» также предложила компенсационную сумму командам за каждый из них.
07.12.2022 15:40
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Макларен» Пиастри получил суперлицензию для «Формулы-1»
Австралиец заменил в составе команды из Уокинга своего соотечественника Даниэля Риккардо.
06.12.2022 17:13
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Владельцы автодрома Спа увеличат его общую вместимость
Посещаемость в минувшем сезоне была высокой, что позволило начать новый этап модернизации структуры автодрома.
05.12.2022 19:22
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Роналду подобрали Особенного тренера? Похоже, сборную Португалии возглавит Моуринью
Жозе Моуринью который раз готов возглавить сборную Португалии, в которой он, как ни странно, никогда не работал.
Сестры по несчастью! Как Элма и Катя борются за репутацию Криштиану Роналду после фиаско на ЧМ-2022
Элма и Катя Авейру - сестры Криштиану Роналду - после вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре называют критиков своего брата «крысами», «клоунами» и «ничтожествами». А еще - предлагают 37-летнему форварду остаться в национальной команде до ЧМ-2026.
«Возможно, мы увидим один гол, и забьет его Месси». Прогноз Масалитина на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от первого полуфинального матча чемпионата мира в Катаре.
Аргентина – Хорватия: расклад и расписание трансляций первого полуфинала ЧМ-2022 13.12.2022
13 декабря пройдет первый полуфинальный поединок чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» представляет матч за выход в финал с участием команд Лионеля Месси и Луки Модрича.
«Правило Трусовой» сработало для Малинина! Как русский американец с пятью чистыми четверными проиграл финал Гран-при
В воскресенье в Италии завершился главный турнир первой половины мирового сезона – финал Гран-при ISU.
Месси против МММ — Модрича, Мбаппе и Маттеуса! Что ждет Лео на финише ЧМ-2022
Лионелю Месси на чемпионате мира в Катаре предоставляется возможность реализовать мечту и переписать очередные рекорды. Впереди полуфинал Аргентина - Хорватия и вероятный финал против Франции.
«Могильщик» Бразилии Федор Кудряшов и другие мемы ЧМ-2022
Последние новости чемпионата мира в Катаре в картинках и видосиках.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.12.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 декабря 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Два Романа Ротенберга, хет-трик 17-летнего Демидова, Голдобин в очках Воробьева. Чем запомнился Матч звезд КХЛ-2022
В Челябинске на «Арене-Трактор» завершилась Неделя звезд хоккея.
Уплывший миллион Медведева и «китайская стена» для шахматисток. Новые приключения наших нейтралов
В финале звездного теннисного турнира в Саудовской Аравии Даниил Медведев проиграл американцу Тэйлору Фритцу.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика