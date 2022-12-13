Бывший гоночный инженер Райкконена и Алонсо Стелла возглавит команду «Макларен»

Исполнительный гоночный директор Андреа Стелла сменит на посту руководителя команды «Макларен» в «Формуле-1» Андреаса Зайдля, подавшего в отставку, сообщают в команде из Уокинга.

Итальянец работает в «Макларен» с 2015 года, а до этого был гоночным инженером в «Феррари» у Кими Райкконена и Фернандо Алонсо.

«Я благодарен Заку Брауну и акционерам за доверие, и всем коллегам, которые помогали мне на протяжении моей карьеры в Формуле-1. Нам предстоит большой объем работы, чтобы стать лучше, но я рад и предвкушаю, что пройду этот путь вместе с командой, которая талантлива и опытна», — отметил Андреа Стелла.