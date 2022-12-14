Чемпион «Индикара» подал заявку на участие своей команды в «Формуле-1»Чемпион «Индикара» подал заявк

Чемпион американской гоночной серии «Индикар» 1991 года Майкл Андретти продолжает работать над созданием собственной команды для «Формулы-1» и ждет одобрения от организаторов чемпионата, сообщают американские СМИ.

«Это станет отличным подарком к Рождеству. Мы каждый день развиваем наш проект и я уверен в положительном итоге. Мы все ближе, и ждем подтверждения», - цитирует Андретти источник.

По данным журналистов, Андретти отмечает, что речь идет именно о создании команды, а не покупки имеющейся.

Ранее сообщалось, что проект Андретти был одобрен консорциумом Guggenheim. Но против 11-й команды в пелотоне выступают ряд действующих участников чемпионата.