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«Форд» может прийти в «Формулу-1» в партнерстве с «Ред Булл»

Источники утверждают, что производители из США ищут возможность выступить в чемпионате.
14 декабря 2022 19:43
автор: Александр Евграфов

Компания «Ред Булл» может начать сотрудничество с американским производителем «Форд», сообщают американские СМИ.

По данным источника, партнерство с «Ред Булл» может развиться в сфере инвестиционной и технической поддержки, не вмешиваясь при этом в политику самой австрийской команды.

Ранее компания «Порше» вела переговоры с «Ред Булл», но они закончились провалом. Также сообщалось, что компания «Хонда» планирует вернуться в чемпионат «Формулы-1» в 2026 году, однако рассматривает такую вероятность как самостоятельную инициативу, а не в партнерстве с «Ред Булл».

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«Форд» может прийти в «Формулу-1» в партнерстве с «Ред Булл»
Источники утверждают, что производители из США ищут возможность выступить в чемпионате.
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