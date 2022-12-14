«Форд» может прийти в «Формулу-1» в партнерстве с «Ред Булл»

Компания «Ред Булл» может начать сотрудничество с американским производителем «Форд», сообщают американские СМИ.

По данным источника, партнерство с «Ред Булл» может развиться в сфере инвестиционной и технической поддержки, не вмешиваясь при этом в политику самой австрийской команды.

Ранее компания «Порше» вела переговоры с «Ред Булл», но они закончились провалом. Также сообщалось, что компания «Хонда» планирует вернуться в чемпионат «Формулы-1» в 2026 году, однако рассматривает такую вероятность как самостоятельную инициативу, а не в партнерстве с «Ред Булл».