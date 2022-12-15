Гран-при Австралии в «Формуле-1» продлен до 2037 года

Организаторы чемпионата «Формулы-1» и Гран-при Австралии продлили контракт еще на два года, сообщается на сайте правительства штата Виктория.

Гонка в Альберт-парке в Мельбурне гарантировала себе место в календаре до 2037 года. В июне контракт был продлен до 2035 года, а теперь увеличен еще на два.

Продление стало компенсацией устроителям этапа за две отмененных гонки в 2020 и 2021 году из-за пандемии.

Четырежды за это время, австралийский этап будет открывать чемпионат мира. Это стало возможным из-за мусульманского праздника Рамадан, когда гонки на Ближнем Востоке будут перенесены.

Также сообщается, что промоутер Гран При Австралии Эндрю Уэстакотт уйдет в отставку после окончания своего контракта 30 июня 2023 года.

Гран-при Австралии проводится на трассе в Мельбурне с 1996 года. Его первым победителем является чемпион мира 1996 года, британец Дэймон Хилл. Действующим победителем – гонщик «Феррари», монегаск Шарль Леклер.