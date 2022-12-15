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В «Феррари» объявили о прекращении сотрудничества с Шумахером

Источники, знакомые к ситуации, все больше отмечают, что сын семикратного чемпиона мира станет резервным пилотом «Мерседес».
15 декабря 2022 14:18
автор: Александр Евграфов

Гоночная академия «Феррари» и Мик Шумахер завершили свое четырехлетнее сотрудничество, сообщает пресс-служба «Феррари».

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера присоединился к Гоночной академии «Феррари» в 2019 году и два сезона выступал за Prema в «Формуле-2», где в 2020 году выиграл чемпионский титул.

Затем Мик Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в американской команде «Хаас». За нее он провел 43 гонки, заработал 12 очков, также был резервным пилотом «Феррари» в 2022 году.

После того как «Хаас» принял решение не продлевать контракт с Шумахером, Мик потерял место в «Формуле-1», но источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что скорее всего в 2023 году Шумахер станет резервным пилотом команды «Мерседес».

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В «Феррари» объявили о прекращении сотрудничества с Шумахером
Источники, знакомые к ситуации, все больше отмечают, что сын семикратного чемпиона мира станет резервным пилотом «Мерседес».
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