Мик Шумахер стал резервным пилотом «Мерседес»

Мик Шумахер стал резервным пилотом команды «Мерседес», сообщается на сайте гоночного коллектива.
Бывший пилот «Хаас», потерявший место в «Формуле-1», поможет в развитии машины W14, будет присутствовать на всех Гран-при сезона, примет участие в маркетинговых мероприятиях компании.
В обязанности Шумахера также будет входить работа на симуляторе на базе команды в Брэкли.
«Я рад стать частью команды «Мерседес» и сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в работу команды. Для меня это новый вызов, поэтому я благодарен Тото Вольффу за оказанное доверие», - отметил Шумахер.
Ранее гоночная академия Феррари объявила о прекращении сотрудничества с Миком Шумахером.