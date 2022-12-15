Мик Шумахер стал резервным пилотом «Мерседес»

Мик Шумахер стал резервным пилотом команды «Мерседес», сообщается на сайте гоночного коллектива.

Бывший пилот «Хаас», потерявший место в «Формуле-1», поможет в развитии машины W14, будет присутствовать на всех Гран-при сезона, примет участие в маркетинговых мероприятиях компании.

В обязанности Шумахера также будет входить работа на симуляторе на базе команды в Брэкли.

«Я рад стать частью команды «Мерседес» и сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в работу команды. Для меня это новый вызов, поэтому я благодарен Тото Вольффу за оказанное доверие», - отметил Шумахер.

Ранее гоночная академия Феррари объявила о прекращении сотрудничества с Миком Шумахером.