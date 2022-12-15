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Мотористы «Хонда» вернулись в «Формулу-1»

Упоминание японских производителей силовых установок официально будет зафиксировано у двух команд.
15 декабря 2022 17:02
автор: Александр Евграфов

Японский производитель «Хонда» вернулся в «Формулу-1». Упоминание о компании будет фигурировать в названии поставщика моторов для двух команд, сообщается в заявочном листе участников чемпионата «Формулы-1» в 2023 году, опубликованном Международной автомобильной федерации (FIA).

В документе отмечается, что в название силовых установок, используемых командами «Ред Булл» и «Альфа Таури» добавлено название «Хонда». Если раньше они назывались Red Bull Powertrains, то теперь – Honda RBPT. Можно утверждать, что это де-юре возвращение «Хонда», поскольку сотрудничество с «Ред Булл» продолжалось и после официального объявления об уходе японцев из «Формулы-1»

Четыре команды продолжат использовать силовые установки «Мерседес». Это сама заводская команда, а также «Макларен», «Астон Мартин» и «Уильямс».

Три команды останутся с «Феррари»: «Альфа Ромео», «Хаас» и заводская команда из Маранелло.

Одна команда будет использовать моторы «Рено» - «Альпин», которая и является заводским коллективом из Энстоуна.

Новички сезона 2023 года определились с номерами. Оскар Пиастри выбрал номер 81, Ник де Вриз – 21, а Логан Сарджент не совсем обычный – 02. Как правило, до 10 все номера были без нуля впереди.

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Упоминание японских производителей силовых установок официально будет зафиксировано у двух команд.
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