В FIA запретили гонщикам без разрешения делать политические заявления

Гонщики, участвующие в соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA) не могут делать политические заявления без разрешения руководящего органа, говорится в обновленной версии Международного спортивного кодекса.

Теперь под запрет подпадают высказывания политических, религиозных, личных комментариев, нарушающих общий принцип нейтральности FIA.

При этом особо отмечается, что речь не идет о полном запрете, а о недопустимости заявлений без разрешения федерации.

Нарушение этих норм повлечет за собой санкции со стороны FIA.

Ранее Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель не раз использовали площадку «Формулы-1» для каких-либо политических заявлений, что вызывало скандалы в ряде Гран-при.

Также ранее в FIA приняли решение недопускать выступления российских пилотов без предварительного подписания документа, осуждающего СВО.