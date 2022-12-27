Руководители команд «Формулы-1» назвали Ферстаппена гонщиком года

Действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в голосовании руководителей команд «Формулы-1», став пилотом года.

Нидерландский пилот набрал 207 очков, далеко оторвавшись от гонщика «Феррари» Шарля Леклера, у которого 144 очка и пилота «Мерседес» Джорджа Расселла (127). Британец в голосовании обошел своего соотечественника, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, набравшего 100 очков. Далее расположились Серхио Перес, Ландо Норрис, Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо, Валттери Боттас и Себастьян Феттель.

В опросе анонимно участвовали десять руководителей команд, которые определили десятку лучших пилотов, которым начислялись очки в соответствии с действующей системой очков в «Формуле-1».

В сезоне 2022 года Макс Ферстаппен одержал 15 побед в 22 гонках сезона, завоевав второй подряд титул чемпиона мира.