World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент FIA извинился перед Гасли за инцидент с трактором

Мохаммед бен Сулайем поговорил с французским гонщиком сразу после произошедшего в Японии.
28 декабря 2022 13:30
автор: Александр Евграфов

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что принес извинения пилоту «Альфа Таури» Пьеру Гасли сразу после инцидента во время Гран-при Японии, сообщают британские СМИ.

По данным источника, между бен Сулайемом и Гасли состоялся телефонный разговор, и глава FIA принес свои извинения, пообещав разобраться в случившемся.

«Я был гонщиком и понимаю, что они бывают разочарованы. Я сам 20 лет выступал в ралли и тоже попадал в разные инциденты. Пьер позвонил мне сразу, я извинился. Нам нужна обратная связь от гонщиков. Я совещался с Алонсо, Хэмилтоном, Расселлом, все они говорили, что нужно от стюардов. Это делает процесс лучше и облегчает нахождение компромисса», - цитирует бен Сулайема источник.

Во время гонки Гран-при Японии под дождем пилот «Феррари» Карлос Сайнс потерял управление в 11-м повороте и вылетел с трассы. Гонка была остановлена красным флагом, но еще до того как пелотон собрался в боксах на трассе появился трактор и стюарды. В это время мимо него, в условиях плохой видимости, на скорости более 200 км/ч проехал Гасли, который не знал о нахождении трактора. Француз был оштрафован, однако сам инцидент напомнил трагедию 2014 года, когда в похожей ситуации другой французский пилот Жюль Бьянки врезался в трактор. Бьянки получил тяжелейшую травму и спустя несколько месяцев скончался, не приходя в сознание.

Это интересно:
Президент FIA извинился перед Гасли за инцидент с трактором
Мохаммед бен Сулайем поговорил с французским гонщиком сразу после произошедшего в Японии.
28.12.2022 13:30
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Руководители команд «Формулы-1» назвали Ферстаппена гонщиком года
Двукратный чемпион мира с отрывом победил в голосовании боссов команд.
27.12.2022 20:09
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Вольф заявил, что его подход к работе схож с методами Гвардиолы
Специалисты нашли общий язык при личном общении.
23.12.2022 17:02
Формула-1
В FIA запретили гонщикам без разрешения делать политические заявления
Международная автомобильная федерация внесла поправки в свой устав, чтобы избежать скандалов и придерживаться политики нейтральности.
20.12.2022 12:25
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Мотористы «Хонда» вернулись в «Формулу-1»
Упоминание японских производителей силовых установок официально будет зафиксировано у двух команд.
15.12.2022 17:02
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Мик Шумахер стал резервным пилотом «Мерседес»
Команда официально объявила о подписании контракта с сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
15.12.2022 14:54
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Феррари» объявили о прекращении сотрудничества с Шумахером
Источники, знакомые к ситуации, все больше отмечают, что сын семикратного чемпиона мира станет резервным пилотом «Мерседес».
15.12.2022 14:18
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гран-при Австралии в «Формуле-1» продлен до 2037 года
Соглашение компенсирует гонки, отмененные в 2020 и 2021 году.
15.12.2022 12:52
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Форд» может прийти в «Формулу-1» в партнерстве с «Ред Булл»
Источники утверждают, что производители из США ищут возможность выступить в чемпионате.
14.12.2022 19:43
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Чемпион «Индикара» подал заявку на участие своей команды в «Формуле-1»Чемпион «Индикара» подал заявк
Майкл Андретти ждет одобрения со стороны организаторов чемпионата в ближайшие недели.
14.12.2022 13:46
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика