Президент FIA извинился перед Гасли за инцидент с трактором

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем рассказал, что принес извинения пилоту «Альфа Таури» Пьеру Гасли сразу после инцидента во время Гран-при Японии, сообщают британские СМИ.

По данным источника, между бен Сулайемом и Гасли состоялся телефонный разговор, и глава FIA принес свои извинения, пообещав разобраться в случившемся.

«Я был гонщиком и понимаю, что они бывают разочарованы. Я сам 20 лет выступал в ралли и тоже попадал в разные инциденты. Пьер позвонил мне сразу, я извинился. Нам нужна обратная связь от гонщиков. Я совещался с Алонсо, Хэмилтоном, Расселлом, все они говорили, что нужно от стюардов. Это делает процесс лучше и облегчает нахождение компромисса», - цитирует бен Сулайема источник.

Во время гонки Гран-при Японии под дождем пилот «Феррари» Карлос Сайнс потерял управление в 11-м повороте и вылетел с трассы. Гонка была остановлена красным флагом, но еще до того как пелотон собрался в боксах на трассе появился трактор и стюарды. В это время мимо него, в условиях плохой видимости, на скорости более 200 км/ч проехал Гасли, который не знал о нахождении трактора. Француз был оштрафован, однако сам инцидент напомнил трагедию 2014 года, когда в похожей ситуации другой французский пилот Жюль Бьянки врезался в трактор. Бьянки получил тяжелейшую травму и спустя несколько месяцев скончался, не приходя в сознание.