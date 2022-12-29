Алонсо раскрыл, чем они с Ферстаппеном отличаются от других пилотов «Формулы-1»

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выделил качество, которым он и представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен выгодно отличаются от остальных пилотов.

«Я думаю, этому нельзя научить, я думаю, это должно исходить от тебя самого. Макс один из таких, и он всегда был таким, начиная с картинга и заканчивая сегодняшним днем, так что это не должно быть сюрпризом ни для кого. Именно поэтому у нас есть преимущество в дождливую погоду. Там, где другим гонщикам требуется много времени, чтобы привыкнуть к новым условиям трассы, нам в основном удается быстро адаптироваться», - приводит слова гонщика зарубежная пресса.

Напомним, на счету обоих пилотов по две победы в чемпионате «Формулы-1». При этом Ферстаппен выигрывал титул дважды подряд в последних двух сезонах и является его действующим обладателем.