Ферстаппен снял с себя ответственность за аварии с Хэмилтоном

Двукратный чемпион в гонках «Формулы-1» Макс Ферстаппен прокомментировал свои столкновения с главным конкурентом в борьбе за титул Льюисом Хэмилтоном.

«В 2022 году я агрессивно боролся со всеми, но не сталкивались. С Льюисом другая история, и я не понимаю почему. В Бразилии мы сошлись, но не было намерения врезаться. Меня в этом обвинили - считаю, это нечестно. Я бы принял, если инцидент признали бы гоночным.

Возможно, дело в разных поколениях. С гонщиками одного возраста мы, возможно, лучше понимаем друг друга. Но я не сражаюсь с Льюисом или еще кем-то иначе. До этого в спринте мы весело сражались с Расселлом, и я рассчитывал, что так же будет в гонке. Не получилось. Я уважаю Льюиса за его достижения, но не понимаю, почему мы не можем сражаться с ним так, как с другими», - приводит слова пилота зарубежная пресса.

Напомним, Ферстаппен выступает за «Ред Булл», Хэмилтон является представителем «Мерседеса». Льюис семь раз выигрывал чемпионат и сравнялся по этому показателю с Михаэлем Шумахером. Однако последние два сезона остались за Максом.