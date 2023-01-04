Команда «Хаас» представила новый логотип

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» представила новое название коллектива и его логотип, который сочетает в себе элемент эмблемы нового титульного спонсора. В 2023 году полное название команды будет звучать как MoneyGram Haas F1 Team.

На логотипе представлена буква H (Haas) и стрелка с логотипа компании MoneyGram, занимающаяся операциями и денежными переводами.

Предыдущим титульным спонсором «Хааса» был «Уралкалий», однако соглашение с российской компанией было расторгнуто в марте прошлого года в одностороннем порядке. В сезоне 2022 года «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов.

В 2023 году за американскую команду будут выступать Кевин Магнуссен и вернувшийся в «Формулу-1» Нико Хюлькенберг.