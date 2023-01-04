Команда «Формулы-1» Альпин» представит свою машину 16 февраля в Лондоне. Индекс новой машины будет А523, сообщается на официальном сайте команды.

В сезоне 2023 года за «Альпин» будут выступать два французских пилота – Эстебан Окон и Пьер Гасли, перешедший из «АльфаТаури».

«Альпин» стала четвертой командой, объявившей дату презентации своих машин. Ранее было объявлено, что «АльфаТаури» представит машину сезона 2023 года 11 февраля, «Астон Мартин» - 13 февраля, «Феррари» - 14 февраля.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, здесь же 5 марта состоится первая гонка нового чемпионата.