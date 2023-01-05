Руководитель отдела шасси Кардиле может стать новым техническим директором «Феррари»

Руководитель отдела шасси гоночной команды «Феррари» Энрико Кардиле может стать ее техническим директором, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, кандидатура одобрена советом директоров и о назначении Кардиле может быть сообщено в ближайшее время.

С 2019 года, когда прежний технический руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто возглавил всю команду, место технического руководителя оставалось вакантным. После отставки Бинотто, руководство команды решило реорганизовать структуру. Новый руководитель Фредерик Вассер не обладает должной технической компетенцией для совмещения должностей.

Ранее сообщалось, что на пост технического директора претендовали руководитель моторного подразделения Энрико Гуалтьери, ведущий специалист по аэродинамике Давид Санчес. В качестве еще одного кандидата в Скудерии рассматривают Симона Ресту, технического руководителя «Хааса».

Ранее Кардиле возглавлял отдел аэродинамики, а с 2020 года стал руководителем отдела шасси.