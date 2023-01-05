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«Андретти» и General Motors объявили о совместном проекте для прихода в «Формулу-1»

В чемпионат может прийти еще одна американская команда.
05 января 2023 19:42
автор: Александр Евграфов

Бывший гонщик «Формулы-1» Майкл Андретти и компания General Motors объявили о начале совместного проекта для прихода в «Формулу-1», сообщает пресс-служба команды «Андретти».

Новый гоночный коллектив будет называться «Andretti Cadillac». Работа над получением места в пелотоне, по словам Андретти, активно ведется.

Ранее несколько руководителей команд, в частности Тото Вольфф («Мерседес») и Гюнтер Штайнер («Хаас») выступили против расширения числа участников «Формулы-1». В настоящее время в чемпионате принимают участие десять команд.

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