«Макларен» представит новую машину 13 февраля

Команда «Формулы-1» «Макларен» представит свою машину 2023 года 13 февраля на своей базе в Уокинге (Великобритания), сообщается на официальном сайте команды.

Накануне команда в своих социальных сетях выложила несколько фотографий, посвященных предстоящей презентации.

Индекс новой машины будет MCL37. В сезоне 2023 года за «Макларен» будет выступать британский гонщик Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри.

«Макларен» стал пятой командой, объявившей дату презентации своей машины. Команда из Уокинга проведет ее в один день с «Астон Мартин». Ранее было объявлено, что «АльфаТаури» представит машину сезона 2023 года 11 февраля, «Феррари» - 14 февраля, а «Альпин» - 16 февраля.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, здесь же 5 марта состоится первая гонка нового чемпионата.