Шварцман останется резервным пилотом «Феррари» в 2023 году

Российский пилот Роберт Шварцман останется резервным пилотом команды «Феррари», но с определенным условием, сообщают американские СМИ.

По данным источника, команда из Маранелло поделила обязанности резервного пилота между Шварцманом и Антонио Джовинацци. Программа 29-летнего итальянца будет также включать в себя участие в чемпионате по гонкам на выносливость за рулем гиперкара 499 Р.

Шварцман же будет присутствовать на тех Гран-при, где из-за наложения календаря не сможет присутствовать Джовинацци. В минувшем году он уже работал в качестве резервного пилота, а также принял участие в двух сессиях свободных заездов.

Ранее Шварцман говорил, что хотел бы принять участие в каком-либо чемпионате, чтобы иметь соревновательную практику. Недавно россиянин принял участие в частных тестах в серии Indycar в составе команды Chip Ganassi, где показал лучшее время дня.