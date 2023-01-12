«Мерседес» представит новую машину для «Формулы-1» 15 февраля

Команда «Мерседес» стала седьмым коллективом, кто назвал дату презентации машины «Формулы-1» для сезона 2023 года. Презентация W14 состоится 15 февраля, сообщает пресс-службы немецкой команды.

«Машина 2023 года извлекла уроки прошлого года, в котором команда столкнулась с многочисленными проблемами и преодолела их. Прогресс, достигнутый благодаря усилиям всех сотрудников баз в Брэкли и Бриксуорте помог добиться более высоких результатов во второй половине сезона, в том числе и победу на Гран-при Сан-Паулу», - говорится в сообщении.

В предстоящем сезоне за «Мерседес» будут выступать британцы семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, на счету которого единственная победа «Мерседес» в минувшем чемпионате.

«Мерседес» завершил чемпионат 2022 года на третьем месте в Кубке конструкторов.

Ранее шесть команд объявили даты своих презентаций. «Уильямс» представит свою машину 6 февраля, «Альфа Таури» - 11 февраля, «Макларен» и «Астон Мартин» - 13, «Феррари» - 14, «Альпин» - 16. Не называли дат своих презентаций пока «Альфа Ромео», «Хаас» и чемпионы прошлого года – «Ред Булл».