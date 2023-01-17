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Сайнс отказался говорить о новом болиде «Феррари»

Команды и пилоты готовятся к новому сезону.
17 января 2023 11:16
автор: Александр Шульгин

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс отказался говорить о новом болиде итальянской «конюшни» до тех пор, пока не увидит в действии остальных гонщиков на их машинах.

«Конечно, я разговаривал с Фредом Вассером. Я следил за прогрессом новой машины в течение нескольких месяцев. Но я не скажу ни слова о машине, пока не увижу остальных на трассе», - приводит слова пилота зарубежная пресса.

Напомним, по итогам минувшего сезона Сайнс занял пятое место в общем зачете «королевских гонок», в то время как его партнер по «Феррари» - монегаск Шарль Леклер финишировал вторым.

Победу в чемпионате одержал представитель Нидерландов и «Ред Булла» Мак Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.

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