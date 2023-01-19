Новый болид «Феррари» превзойдет своего предшественника на секунду

Новый болид «Феррари» окажется быстрее своего предшественника на секунду.

По информации зарубежной прессы, такого прогресса удастся достичь за счет новых возможностей автомобиля при прохождении поворотов на средних и низких скоростях. Кроме того, изменения коснутся аэродинамической трубы и порпоинга, а также болид ждут новые шины.

Напомним, ранее пилот «Феррари» Карлос Сайнс отказался говорить о новом болиде итальянской «конюшни» до тех пор, пока не увидит в действии остальных гонщиков на их машинах.

По итогам минувшего сезона Сайнс занял пятое место в общем зачете «королевских гонок», в то время как его партнер по «Феррари» - монегаск Шарль Леклер финишировал вторым.

Победу в чемпионате одержал представитель Нидерландов и «Ред Булла» Мак Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.