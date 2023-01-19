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Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Алонсо протестирует шины нового поколения

Тесты состоятся в испанском Хересе.
19 января 2023 16:50
автор: Александр Евграфов

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», примет участие в февральских тестах «Пирелли», сообщают английские СМИ.

По данным источника, итальянские шинники проведут зимние тесты шин нового поколения с пятью командами. Часть тестов «Пирелли» проведут вместе с «Астон Мартин» в Хересе 7, 8 февраля.

В первый день за рулем машины 2022 года будет работать новобранец «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, во второй – его напарник Лэнс Строл. Вместе с командой из Сильверстоуна в Хересе будут работать пилоты «Мерседес», но кто именно пока не сообщается.

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