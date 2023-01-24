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«Альфа Ромео» представит машину для нового сезона «Формулы-1» 7 февраля

Из команд только «Хаас» не назвал дату презентации.
24 января 2023 11:59
автор: Александр Евграфов

Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» представит свою машину для нового сезона 7 февраля в 12 часов по московскому времени. Коллектив из Хинвила стал девятым, объявившем о времени представления новой машины. 8 февраля машина впервые будет обкатана на трассе в Барселоне.

Машина будет носить индекс С43.

Предстоящий сезон станет для «Альфа Ромео» последним под этим именем. Итальянский автопроизводитель завершает сотрудничество с «Заубер», командой, которая начала готовится к предстоящей интеграцией с приходящей в «Формулу-1» «Ауди».

Пилотами «Альфа Ромео» будут финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу. Место руководителя команды пока вакантно, поскольку прежний босс Фредерик Вассер перешел на работу в «Феррари».

День презентации новой машины не объявил только «Хаас».

Даты презентаций машин сезона 2023 года:

«Ред Булл» - 3 февраля;

«Уильямс» - 6 февраля;

«Альфа Таури» - 11 февраля;

«Астон Мартин» - 13 февраля (20:00 мск);

«Макларен» - 13 февраля (22:00 мск);

«Феррари» - 14 февраля;

«Мерседес» - 15 февраля;

«Альпин» - 16 февраля.

Предсезонные тесты состоятся в Бахрейне 23-25 февраля, а сезон стартует гонкой там же 5 марта.

источник: «Советский спорт»
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