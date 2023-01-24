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Внук двукратного чемпиона мира Фиттипальди продлил контракт с «Хаас»

Бразилец останется еще на год резервным и тест-пилотом американской команды.
24 января 2023 15:57
автор: Александр Евграфов

Внук двукратного чемпиона мира «Формулы-1» и двукратного победителя «Инди-500» Эмерсона Фиттипальди Пьетро продлил на год контракт с командой «Хаас», сообщается на сайте коллектива.

Для Пьетро Фиттипальди следующий сезон станет пятым в роли резервного и тест-пилота «Хаас». На его счету два Гран-при в 2020 году, когда он заменял травмированного Романа Грожана, в минувшем сезоне Пьетро принимал участие в тестах в Бахрейне, Абу-Даби, в сессиях свободных заездов в ОАЭ и Мексике.

Ранее сообщалось, что Пьетро Фиттипальди может принять участие в предсезонных тестах с машиной VF-23, которые состоятся в Бахрейне 23-25 февраля.

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