Внук двукратного чемпиона мира Фиттипальди продлил контракт с «Хаас»

Внук двукратного чемпиона мира «Формулы-1» и двукратного победителя «Инди-500» Эмерсона Фиттипальди Пьетро продлил на год контракт с командой «Хаас», сообщается на сайте коллектива.

Для Пьетро Фиттипальди следующий сезон станет пятым в роли резервного и тест-пилота «Хаас». На его счету два Гран-при в 2020 году, когда он заменял травмированного Романа Грожана, в минувшем сезоне Пьетро принимал участие в тестах в Бахрейне, Абу-Даби, в сессиях свободных заездов в ОАЭ и Мексике.

Ранее сообщалось, что Пьетро Фиттипальди может принять участие в предсезонных тестах с машиной VF-23, которые состоятся в Бахрейне 23-25 февраля.