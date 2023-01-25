«Хаас» раньше всех представит раскраску машину, но саму машину не покажет

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» представит ливрею для нового сезона 31 января, сообщается на сайте коллектива.

«Хаас» оставался единственным коллективом, кто не объявил о дате презентации своей машины на сезон-2023 года. Теперь он представит это раньше других. Однако нюанс заключается в том, что представлена будет лишь новая раскраска машины. Самой же машины показано не будет.

В предстоящем сезоне у «Хаас» будет новый титульный спонсор – компания MoneyGram.

Даты презентаций машин сезона 2023 года:

«Ред Булл» - 3 февраля;

«Уильямс» - 6 февраля;

«Альфа Ромео» - 7 февраля

«Альфа Таури» - 11 февраля;

«Астон Мартин» - 13 февраля (20:00 мск);

«Макларен» - 13 февраля (22:00 мск);

«Феррари» - 14 февраля;

«Мерседес» - 15 февраля;

«Альпин» - 16 февраля.

Предсезонные тесты состоятся в Бахрейне 23-25 февраля, а сезон стартует гонкой там же 5 марта.