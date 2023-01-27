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«Альфа Ромео» сменила руководителя и титульного спонсора

При этом компания Orlen продолжит сотрудничество с другой командой.
27 января 2023 16:25
автор: Александр Евграфов

Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» объявила о назначении управляющего директора Sauber Group Алессандро Алунни Брави на пост представителя команды с функциями ее руководителя, сообщается на сайте команды.

Брави сменил на этом посту Фредерика Вассера, который стал руководителем команды «Феррари».

Также было объявлено о заключении многолетнего контракта с новым титульным спонсором команды – брендом Stake, объединяющим отрасли бизнеса развлечений. Бренд сменил в этой роли компанию Orlen, которая, в свою очередь, объявила о переходе к сотрудничеству с «Альфа Таури».

«Альфа Ромео» также сменит название коллектива. Полное название команды теперь будет звучать как Alfa Romeo F1 Team Stake.

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«Альфа Ромео» сменила руководителя и титульного спонсора
При этом компания Orlen продолжит сотрудничество с другой командой.
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